Массимо Франки: «Сперцян может затеряться в серии А, как и любой другой игрок из чемпионата России»

Итальянский журналист Массимо Франки поделился мыслями о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб серии А.

«Не уверен, что переход Сперцяна в клуб серии А состоится. Трансферных слухов всегда очень много, но не все они соответствуют действительности. Как я уже говорил, итальянские клубы с осторожностью смотрят на игроков из РПЛ, потому что сейчас это лига невысокого уровня. Думаю, Сперцян может затеряться в серии А, как и любой другой игрок из чемпионата России», — приводит «РБ Спорт» слова Франки.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к 23-летнему футболисту проявляют интерес «Фиорентина», «Интер», «Милан» и «Сассуоло».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.