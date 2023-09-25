Деменко: «Ивич пытается объяснить Галицкому, что результат важнее яркого футбола»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о лидерстве команды в РПЛ.

«Прежде мы видели в высшей степени открытый футбол, и Сергей Галицкий говорил о необходимости сохранять приверженность именно этому стилю. Сейчас южане могут позволить себе и сыграть по счету, на результат, где-то засушить игру. Чувствуется рука тренера. А главное, он пытается объяснить президенту, что результат важнее яркого футбола», — цитирует Деменко RT.

«Краснодар» с 21 очком лидирует в РПЛ после 9 туров. В следующем матче команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Рубином». Встреча пройдет в субботу, 30 сентября.