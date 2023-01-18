Деменко: «Спартак» брал Мевлю как игрока основного состава, но он не оправдал надежд»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о том, что московский клуб расторг контракт с защитником Михой Мевлей.

«Его брали как игрока основного состава, но Мевля надежд не оправдал. Такое бывает в футболе, когда в клуб приходят достаточно опытные игроки, но не могут пройти адаптацию. Не исключаю, что теперь Мевля может вернуться в «Сочи». Если они расторгли контракт по обоюдному согласию, то вполне возможно, что Миха найдет новый клуб довольно быстро», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.