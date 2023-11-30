Деменко оценил работу Галактионова на посту главного тренера «Локомотива»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мы не знаем всей подоплеки, но то, что Галактионов — главный тренер «Локомотива» говорит о многом. Это говорит о том, что ему доверяют руководители. Если сравнивать по составу, то в «Локо» есть игроки со своими амбициями, характерами. По большому счету, Галактионов справляется, он находит какие-то слова для них. Понимаете, «Локомотив» на сегодняшний день демонстрирует меньше того, чего от него ждут. Если взять тот же «Зенит» или «Спартак», то гораздо больше эти команды вкладывают финансов. Но «Локомотив» выше идет в чемпионате «Спартака», например. Если с железнодорожниками считаются, значит, тренер многое сделал для команды», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал на два матча РПЛ Галактионова за нецензурное высказывание о судействе после игры с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре.