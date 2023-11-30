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Сегодня, 16:13

Деменко оценил работу Галактионова на посту главного тренера «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко оценил работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мы не знаем всей подоплеки, но то, что Галактионов — главный тренер «Локомотива» говорит о многом. Это говорит о том, что ему доверяют руководители. Если сравнивать по составу, то в «Локо» есть игроки со своими амбициями, характерами. По большому счету, Галактионов справляется, он находит какие-то слова для них. Понимаете, «Локомотив» на сегодняшний день демонстрирует меньше того, чего от него ждут. Если взять тот же «Зенит» или «Спартак», то гораздо больше эти команды вкладывают финансов. Но «Локомотив» выше идет в чемпионате «Спартака», например. Если с железнодорожниками считаются, значит, тренер многое сделал для команды», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал на два матча РПЛ Галактионова за нецензурное высказывание о судействе после игры с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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