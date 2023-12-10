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Эмерсон считает, что Помазуну надо возвращаться в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Эмерсон оценил идею товарищеского матча между сборными России и Конго, а также высказал мнение о перспективах своего одноклубника Ильи Помазуна.

«Как мне идея товарищеского матча между Россией и Конго? Почему бы и нет? Не знаю, каковы шансы обыграть сборную России, но матч получился бы очень интересным! Забил бы Помазуну? Это что-то из теории: если бы да кабы. Но, да, постарался бы, ха-ха. Считаю его топовым вратарем. У них похожий стиль с Акинфеевым. Понятное дело, ему еще есть над чем работать, но в перспективе он хорош. Думаю, ему пора возвращаться в ЦСКА, делать шаг вперед в карьере. Потому что только одни аренды. Мне кажется, ему самому поднадоело. Ему нужно полноценно вернуться в родной клуб и играть там», — приводит слова Эмерсона Sport24.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть раз отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603219-emerson-pomazunu-pora-vozvrashchatsya-v-tsska-delat-shag-vpered-v-karyere
Илья Помазун
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
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9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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