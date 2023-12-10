Эмерсон считает, что Помазуну надо возвращаться в ЦСКА

Защитник «Урала» Эмерсон оценил идею товарищеского матча между сборными России и Конго, а также высказал мнение о перспективах своего одноклубника Ильи Помазуна.

«Как мне идея товарищеского матча между Россией и Конго? Почему бы и нет? Не знаю, каковы шансы обыграть сборную России, но матч получился бы очень интересным! Забил бы Помазуну? Это что-то из теории: если бы да кабы. Но, да, постарался бы, ха-ха. Считаю его топовым вратарем. У них похожий стиль с Акинфеевым. Понятное дело, ему еще есть над чем работать, но в перспективе он хорош. Думаю, ему пора возвращаться в ЦСКА, делать шаг вперед в карьере. Потому что только одни аренды. Мне кажется, ему самому поднадоело. Ему нужно полноценно вернуться в родной клуб и играть там», — приводит слова Эмерсона Sport24.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть раз отстоял на ноль.