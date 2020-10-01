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«Дело руководителей говорить, а игроков — тренироваться и играть». Семак — о словах Газизова о брошенной перчатки «Зениту»

17:53
Сергей Семак. Фото Алексей Машев, "Известия".
Сергей Семак. Фото Алексей Машев, "Известия".
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «Известиям» рассказал о работе в «Уфе» с нынешним генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым.

— «Спартак» идет вровень с вами по очкам, а его новый гендиректор Шамиль Газизов обещал бросить «Зениту» перчатку. Как думаете, получится?

— Дело руководителей говорить, а тренеров и игроков — тренироваться и играть (улыбается). Каждый занимается своим делом. Мы концентрируемся на своей игре.

— Вы работали с Газизовым в «Уфе», вместе выводили команду в Лигу Европы. Удивились, что он оказался в топ-клубе?

— Вероятность того, что он окажется в одном из топ-клубов, была. Его отличная работа в «Уфе» не могла остаться незамеченной. Мне лично работать с ним было комфортно. Но уехать в другую команду, в другой город из Уфы, где ты провел всю жизнь, непросто. Я не знал, решится ли Газизов на подобные изменения, но то, что он получит такой шанс, предполагал.

— От каких методов работы в «Уфе» ему надо отказаться, чтобы быть успешным в «Спартаке»?

— Ни от чего не надо отказываться. Он профессионал своего дела и доказывает это, собирая команды, которые решают большие задачи. Работа генерального директора или главного тренера везде одинакова. Ты работаешь на результат.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1067071/aleksei-fomin/kokorin-byl-ochen-vazhen-i-nuzhen-dlia-nas

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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