Дегтярев: «Подберем ближайшие недели для встречи с РПЛ и клубами»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о том, когда пройдет встреча с представителями российского футбола.

«Подберем ближайшие недели для встречи с РПЛ и клубами. График министра сложный. Огромное уважение клубам, РФС. Разговор обязательно будет», — сказал Дегтярев.

8 сентября стало известно о переносе встречи Дегтярева с представителями российского футбола в лице клубов, РПЛ и РФС, которая должна была пройти 9 сентября.

4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.