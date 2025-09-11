Челестини признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе, сообщает пресс-служба лиги.

Также в список кандидатов входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Андрей Талалаев («Балтика»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Станислав Черчесов («Ахмат»). Челестини выбрали лучшим три из пяти экспертов РПЛ и больше 56 процентов болельщиков.

ЦСКА провел 7 матчей в РПЛ, одержав 4 победы и трижды сыграв вничью. Московский клуб с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл.