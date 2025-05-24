Педро: «Мы очень хотели принести титул городу в такой важный сезон»

Нападающий «Зенито» Педро прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в матче 30-го тура РПЛ.

— Хочу сказать спасибо всей команде. Сегодня мы провели очень хороший матч и добились необходимого результата. Не все было в наших руках. Когда я забил третий мяч «Зенита», спросил у Луиса Энрике о счете в «Краснодаре», он сказал, что было 1:0 или 2:0. Никак повлиять на это мы уже не могли. Оставалось только играть и ждать подходящего результата в параллельном матче. Но нужно поднять голову выше и возвращаться сильнее в следующем сезоне.

— Вы провели крутой сезон. Как лично для вас сложился этот чемпионат?

— Я считаю, что мы провели хороший сезон, нам не в чем себя упрекнуть. Да, были обидные потери очков, поражения в конце прошлого года, которые сбили наш ход. Но в целом команда провела хороший сезон. Мы очень хотели принести титул городу, подарить болельщикам его в такой важный сезон. К сожалению, этого не удалось.

В этом сезоне на счету 19-летнего бразильца 37 матчей матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 8 результативными передачами. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте в турнирной таблице с 66 очками. «Краснодар» набрал 67 очков и финишировал на первой строчке.