Источник: Мозес вернулся в общую группу «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес приступил к тренировкам в общей группе, сообщил Metaratings.ru.
Ранее «СЭ» сообщал, что 32-летний нигериец приступил к индивидуальным тренировкам.
Футболист получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3). На 25-й минуте он сел на газон и схватился за ногу. Врачи выбежали к нему и обработали заморозкой левое бедро игрока. Мозес не смог продолжить игру.
В сезоне-2023/24 Мозес провел 4 матча в РПЛ, в которых забил 1 гол.
Источник: Metaratings
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|
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