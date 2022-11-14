Даса — о качестве газона на «ВТБ Арене»: «Это было не лучшее поле для игры»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил качество газона на «ВТБ Арене».

— Сложно играть на таком газоне?

— Конечно, это было не лучшее поле для игры. Но было тяжело обеим командам. Я уже играл в своей карьере на не очень хороших полях. Предполагаю, что клуб исправит это.

В воскресенье, 13 ноября, «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России (2:1). После этой встречи бело-голубые поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Армейцы занимают 5-е место, набрав такое же количество очков.