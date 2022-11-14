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Овчинников: «ЦСКА, «Динамо» и клубы не из первой пятерки могут зацепиться за медали»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над армейцами в 17-м туре РПЛ (2:1).

«Игра получилось быстрой и умной, атмосфера была на стадионе, там чуть ли не аншлаг был. Дерби удалось. ЦСКА и «Динамо» могут побороться за медали в этом сезоне. Даже клубы не из первой пятерки могут зацепиться за медали. Что-то прогнозировать сложно, потому что весенний отрезок — это отдельная часть сезона. У «Динамо» и ЦСКА хорошо поставленная игра, но нужно улучшить реализацию», — сказал Овчинников корреспонденту «СЭ».

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице, поднявшись на четвертое место. Красно-синие опустились на пятую строчку (29 очков).

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