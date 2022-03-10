Жена Карпина призналась, что безумно рада его возвращению в «Ростов»

Супруга главного тренера сборной России Дарья Карпина в разговоре с «СЭ» отреагировала на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Я безумно рада его возвращению в «Ростов». Мы остались в Ростове-на-Дону, живем тут, поэтому так и сложилось. Для нас это самый родной клуб! Для меня, как минимум точно. Уверена, что все ростовские болельщики обрадуются возвращению главного тренера. Валерий Георгиевич будет спасать и сборную, и «Ростов», — сказала Карпина «СЭ».

Карпин будет совмещать тренерские должности в сборной России и «Ростове».

«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров.