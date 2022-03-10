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Самедов: «Карпин — явное усиление для «Ростова»

Александр Самедов высказался о возвращении Карпина в «Ростов»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Такое решение не было ожидаемым, но сейчас такая ситуация, какая она есть. Валерий Георгиевич хочет находиться постоянно в контакте с футболом, хочет работать, хочет развиваться. Для всех очень хорошо, что будет работать такой тренер. Не знаю, сможет или нет Валерий Георгиевич подправить положение команды по результатам в турнирной таблице, но, думаю, что Валерий Георгиевич — явное усиление для «Ростова», — сказал Самедов «СЭ».

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.

«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров

Александр Самедов
Валерий Карпин
ФК Ростов
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3
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4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
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 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
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 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
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 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
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 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
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Артем Дзюба

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П
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Краснодар

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Зенит

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Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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