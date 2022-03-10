Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Такое решение не было ожидаемым, но сейчас такая ситуация, какая она есть. Валерий Георгиевич хочет находиться постоянно в контакте с футболом, хочет работать, хочет развиваться. Для всех очень хорошо, что будет работать такой тренер. Не знаю, сможет или нет Валерий Георгиевич подправить положение команды по результатам в турнирной таблице, но, думаю, что Валерий Георгиевич — явное усиление для «Ростова», — сказал Самедов «СЭ».

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.

«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров