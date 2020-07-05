РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Данни поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

5 июля 2020, 22:58
Данни. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Данни. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Бывший капитан «Зенита» Данни заявил, что сине-бело-голубые еще долго будут доминировать в чемпионате России. В воскресенье питерцы обыграли «Краснодар» (4:2) и выиграли золото турнира.

— Очень рад за «Зенит» и хочу поздравить всю команду с чемпионством, — заявил Данни. — Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которым я играл, чтобы лично их поздравить. Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Они объективна лучшая команда в стране. Еще много лет они будут выигрывать чемпионства. (Севастиан Терлецкий)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир