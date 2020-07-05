Данни поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Бывший капитан «Зенита» Данни заявил, что сине-бело-голубые еще долго будут доминировать в чемпионате России. В воскресенье питерцы обыграли «Краснодар» (4:2) и выиграли золото турнира.

— Очень рад за «Зенит» и хочу поздравить всю команду с чемпионством, — заявил Данни. — Все ребята большие молодцы! Обязательно позвоню Дзюбе и остальным футболистам, с которым я играл, чтобы лично их поздравить. Думаю, «Зенит» еще долго будет доминировать в России. Они объективна лучшая команда в стране. Еще много лет они будут выигрывать чемпионства. (Севастиан Терлецкий)