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Данни хочет вернуться в Россию

8 июля 2020, 07:55
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Экс-игрок «Зенита» Данни в интервью «Известиям» подтвердил, что может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга. Португалец надеется, что все сложится успешно.

— Появилась информация, что вы можете вернуться в «Зенит» и начать работать в структуре клуба.

— Да, это правда. Две недели назад мне звонил Александр Медведев. Мы разговаривали о моем возвращении в «Зенит». Он хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу. Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым. Если все будет хорошо, то я вернусь в «Зенит».

— То есть вам бы хотелось вернуться в Россию?

— Конечно, я сразу поблагодарил генерального директора за такое предложение. Вы же знаете, что «Зенит» — это мой клуб, а Санкт-Петербург — это мое сердце. Посмотрим, как все сложится.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1032270/sevastian-terletckii/chtoby-azmun-ushel-zenitu-dolzhny-predlozhit-ochen-bolshie-dengi

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