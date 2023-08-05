Глебов — о новом легионере в «Ростове»: «Немного непривычно»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о первом за долгое время легионере желто-синих — иранце Мохаммеде Мохеби.

— Пока не так близко знакомы, он улетал на неделю в Иран. А так — спокойный парень, работяга.

— Первый легионер за долгое время. Непривычно?

— Да, есть немного, потому что все разговаривают на русском. Столько у нас уже не было иностранцев... Но встретили Мохеби хорошо. Нам нужно сделать все, чтобы ему было комфортно в коллективе.

В сезоне-2022/23 Мохеби выступал за «Эстегляль» на правах аренды из «Санта-Клары». В составе иранской команды игрок забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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