Защитник «Ромы» Ибаньес получил предложение от «Аль-Ахли»

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что на игрока также претендует «Ноттингем Форест».

По информации издания, переговоры ведутся с обоими клубами, но никакого решения на данный момент не принято.

В прошлом сезоне в 48 матчах во всех турнирах Ибаньес забил 3 гола, получил 14 желтых и 1 красную карточки.