«Динамо» близко к приобретению полузащитника «Бенфики» Чикиньо

Полузащитник «Бенфики» Чикиньо близок к переходу в «Динамо», сообщает O Jogo.

По информации издания, российская команда добилась прогресса в переговорах по 28-летнему хавбеку. Сообщается, что московский клуб заплатит за игрока 4 миллиона евро.

Чикиньо перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду. Также он выступал на правах аренды за «Морейренсе», «Брагу» и «Гиресунспор».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2024 года.