Зорин: «Очень много эмоций от фильма о Черенкове: и посмеяться, и где-то всплакнуть»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин поделился впечатлениями от просмотра фильма о легенде московского клуба Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».

«Да, мне тоже очень понравился фильм. Очень много эмоций: и посмеяться, и где-то всплакнуть. Очень душевный фильм, потому что наше поколение все-таки не сильно застало и игру, и жизнь Федора Черенкова, поэтому для нас тоже было много чего в новинку. Я, честно скажу, даже не знал, что у него было столько ментальных проблем. Его душевные перипетии хорошо показаны, семейная драма, что он постоянно на турнирах, постоянно на каких-то матчах — все-таки это близко, наверное, каждому футболисту.

Иностранцам тоже понравилось, хотя все-таки были трудности с переводом, наш переводчик Владимир переводил им в наушники, когда мы смотрели, но им тоже все очень понравилось. Они узнали вообще, что такой футболист был, что он был великим не только для «Спартака», а для всей страны в целом», — сказал Зорин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат в четверг, 31 октября.