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Сегодня, 02:03

Зорин: «Вокруг «Спартака» всегда будут какие-то новости и обсуждения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал, как относится к давлению со стороны прессы и болельщиков.

«Спартак» — самый популярный клуб страны, и вокруг него всегда, наверное, будут какие-то новости и обсуждения, после каждой не самой удачной игры начинаются какие-то споры, касательно игры, касательно состава, тактики и тому подобного. Мы стараемся абстрадироваться от этого и готовимся к следующему матчу. После победы и после поражения забываем матч, который был, и уже готовится к следующему, чтобы его хорошо провести.

Очень интересный сезон получается, как мне кажется, и сверху борьба идет за первые места
и снизу непонятно, кто вылетит, а кто попадет в зону стыков, поэтому очень интересным сезон будет и дальше. Мы будем стараться побороться и подняться выше в таблице, догнать лидеров», — сказал Зорин в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» в 14 турах набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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