Хлусевич — о реакции Соболева на замену: «Может быть, недоволен своей игрой»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал реакцию нападающего Александра Соболева на замену в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

— Соболев достаточно расстроенный ушел на замену. Обсуждали с ним этот момент?

— Даже не видел этот момент, был весь в игре. От вас только сейчас узнал. Может быть, недоволен своей игрой. Еще не обсуждали этот момент.

— С чем была связана стычка в конце? Что в итоге решили?

— В итоге что-то решили. Продолжили играть. Не знаю, Данюша Пруцев решил поругаться с кем-то. Любит он, самый злой у нас в команде. Все из-за него, как всегда. (Смеется.)

— Данюша, Даниил, именно так различаете четырех Даниилов в команде?

— Нет, мы все Данюши друг для друга. У нас хорошие отношения между собой.