Соболев эмоционально отреагировал на замену в матче «Спартака» с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев эмоционально отреагировал на замену в матче с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

26-летнего форварда заменили на Михаила Игнатова на 72-й минуте. Сразу после замены Соболев ушел в раздевалку, но затем вернулся на скамейку запасных команды.

«СЭ» ведет онлайн трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».