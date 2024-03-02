Семак оценил игру Артура в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру новичка команды Артура в матче со «Спартаком» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Артур смотрелся не так ярко, как мог бы. Думаю, что ему нужно немного привыкнуть. Сегодня был не лучший его матч, будем надеяться, что в дальнейшем он будет выглядеть ярче и лучше», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Сине-бело-голубые после ничьей со «Спартаком» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 9 марта «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.