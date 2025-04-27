Болельщик «Спартака» Глейхенгауз: «Если мы умеем считать, то понимаем, что чемпионство нам уже не светит»

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе и болельщик «Спартака» Даниил Глейхенгауз в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне.

«Если мы умеем считать, то понимаем, что чемпионство в этом году нам уже не светит. Кубок? Новый матч — новая надежда», — сказал Глейхенгауз «СЭ».

В 26-м туре РПЛ «Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков.