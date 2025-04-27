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В ЦСКА заявили, что готовы предоставить Акинфееву возможность провести 1 000 матчей в карьере

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что ЦСКА готов предоставить капитану и вратарю команды Игорю Акинфееву возможность провести 1 000 матчей в карьере.

«ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Я абсолютно убежден, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу. Мне кажется, что для него 1 000 матчей — возможно, еще не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал», — рассказал Бабаев ТАСС.

39-летний Акинфеев провел 903 матча за ЦСКА и сборную России.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за клуб на протяжении всей карьеры. В его активе шесть титулов чемпиона России, семь Кубков России и семь суперкубков страны. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

Источник: ТАСС
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
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Рубин – Факел
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