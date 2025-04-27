Ари — о «Спартаке»: «Такие дерби нужно выигрывать»

Бывший футболист «Спартака» Ари в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

«Хорошая игра. Конечно, жалко, что «Спартак» не выиграл. Такие дерби нужно выигрывать. Сейчас, думаю, меньше шансов на чемпионство. Кубок России можно выигрывать. Буду болеть за «Спартак», — сказал Ари «СЭ».

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвертом месте в таблице РПЛ, набрав 50 очков.