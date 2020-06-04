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«Даешь нам столько поводов гордиться тобой». Кокорины поздравили сына с днем рождения

17:50
Александр Кокорин с сыном Майклом. Фото Instagram
Александр Кокорин с сыном Майклом. Фото Instagram
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин и его жена Дарья Валитова поздравили своего сына Майкла с днем рождения.

— С твоим днем, любимый, — написал Кокорин в Instagram.

— Майки, тебе всего три годика, а ты нам с папой даешь столько поводов гордиться тобой! — написала Валитова. — Главное, будь здоров. Люблю тебя, сынок. С днем рождения.

Скриншот страницы Кокорина в Instagram. Фото Instagram
Скриншот страницы Кокорина в Instagram. Фото Instagram

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