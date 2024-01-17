ЦСКА выложил фотографии Кругового с игроками армейцев: «Тебя тут заждались»
Пресс-служба ЦСКА в Telegram-канале выложила фотографии защитника Данила Кругового с игроками команды.
17 января армейцы объявили о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение начнет действовать с 4 июня этого года. До этого момента футболист будет играть за «Зенит-2».
«Круг, тебя тут уже заждались», — сказано в сообщении с фотографиями, на которых Круговой запечатлен с игроками ЦСКА — Федором Чаловым, Иваном Обляковым и Игорем Дивеевым.
Источник: ФК ЦСКА
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