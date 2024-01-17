В «Пари НН» рассказали, что Севикян мог перейти в ЦСКА
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» назвал российский клуб, в который мог перейти полузащитник Эдгар Севикян.
«Ближе всего Эдгар был к ЦСКА. Но игрок не захотел переходить в российские команды», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».
Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.
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|
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|
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|
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|4
|5
|9
|18-23
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|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
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|
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|18
|3
|2
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|17-31
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
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|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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