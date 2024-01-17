В «Пари НН» рассказали, что Севикян мог перейти в ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» назвал российский клуб, в который мог перейти полузащитник Эдгар Севикян.

«Ближе всего Эдгар был к ЦСКА. Но игрок не захотел переходить в российские команды», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.