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Сегодня, 18:28

Булавин назвал Ахметова качественным игроком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал трансферную политику петербургского клуба и перемены в составе.

«Чистякову 30 лет, солидный возраст. Конечно, сидеть на лавке и смотреть футбол неприятно, ведь ты отдал этой игре всю жизнь, стремился к лучшему. Понятно его стремление играть. Чтобы не говорили потом: закончил карьеру на скамейке запасных. Ренан не оправдал доверие тренеров «Зенита»? Еще молодой совсем парень. Дисциплина его подвела, не совсем он ее понимает. Каждый бразильский футболист, на какой бы позиции ни играл, стремится показать себя. И Ренан старался со своими передачами, нестандартными действиями. Не всегда это шло на пользу команде. Он пока еще играет в юношеский футбол. А так качества у него хорошие — отбор мяча, игра наверху, скорость. Остальное придет с возрастом. Нужен ли «Зениту» Ахметов? Мне он нравится, хороший игрок. Может играть на разных позициях, в опорной зоне, на обоих флангах. И с российским паспортом — это важный фактор. Качества у него есть: работа с мячом, техника, видит партнеров. Я думаю, он пригодится «Зениту», не зря купили», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-bulavin-ahmetov-kachestvenny-j-igrok-prigoditsya-zenitu/
Ильзат Ахметов
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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