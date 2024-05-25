«Урал» в гостях сыграет с ЦСКА 25 мая в 30-м туре РПЛ

ЦСКА и «Урал» сыграют в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура РПЛ 25 мая. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Урал» можно будет по платной подписке в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 2». Она начнется в 16.20 мск. Самые интересные моменты этой игры и других поединков в субботу покажут бесплатно в онлайн-перекличке на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех встреч 30-го тура РПЛ. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события противостояния команд Владимира Федотова и Виктора Гончаренко.

ЦСКА с 45 баллами располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 30 очками идет на 11-й строчке.

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