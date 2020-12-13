«Урал» ушел от поражения в матче с ЦСКА

ЦСКА не смог победить «Урал» на своем поле в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Встреча закончилась со счетом 2:2.

У москвичей отличились Илья Шкурин и Никола Влашич, который реализовал пенальти. За «Урал» забил Андрей Егорычев и Игорь Калинин, который сравнял счет в концовке второго тайма.

В начале второй половины «Урал» остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Павел Погребняк.

В добавленное время Илья Шкурин также получил красную карточку за грубый подкат.

ЦСКА не может победить на протяжении четырех матчей в РПЛ и на протяжении семи матчей с учетом еврокубков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

ЦСКА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 (1:1)

Голы: Шкурин, 12 (1:0). Егорычев, 31 (1:1). Влашич, 61 — с пенальти (2:1). Калинин, 89 (2:2).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Дзагоев (Бистрович, 79), Влашич, Обляков, Зайнутдинов (Чалов, 63), Шкурин, Эджуке (Тикнизян, 79).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Кулаков, Аугустыняк, Герасимов, Калинин, Ефремов (Евсеев, 83. Татаринов, 90+6), Йовичич, Мишкич, Егорычев (Шаболин, 87), Эль-Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Зайнутдинов, 5. Егорычев, 16. Калинин, 22. Погребняк, 47. Мариу Фернандес, 76. Дзагоев, 78. Бистрович, 88. Обляков, 90+1.

Удаления: Погребняк, 48 (неспорт. повед., вторая ж.к.). Шкурин, 90+4.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).

ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).

13 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».