25 мая в Москве ЦСКА дома примет «Урал» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Субботняя игра начнется в 16.30 по московскому времени.

После 29 туров московские армейцы с главным тренером Владимиром Федотовым занимают шестое место с 45 очками в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с Виктором Гончаренко находится на 11-й строчке с 30 баллами.

Клуб из Екатеринбурга может попасть в стыковые матчи по итогам текущего сезона. Если «Урал» обыграет ЦСКА, то точно сохранит прописку в РПЛ.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния ЦСКА — «Урал».

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