Геркус — о назначении Станковича в «Спартак»: «Очень интересное решение»

Бывший советник президента РПЛ Илья Геркус прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Все было сделано максимально аккуратно, я очень удивился. Это очень интересное решение. До этого Станкович тренировал в более слабых лигах, посмотрим, как все сложится», — сказал Геркус Metaratings.ru.

16 мая «Спартак» сообщил, что Станкович станет главным тренером команды, начиная с сезона-2024/25. Контракт с сербским специалистом подписан на два года.