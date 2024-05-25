Геркус — о назначении Станковича в «Спартак»: «Очень интересное решение»
Бывший советник президента РПЛ Илья Геркус прокомментировал назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака».
«Все было сделано максимально аккуратно, я очень удивился. Это очень интересное решение. До этого Станкович тренировал в более слабых лигах, посмотрим, как все сложится», — сказал Геркус Metaratings.ru.
16 мая «Спартак» сообщил, что Станкович станет главным тренером команды, начиная с сезона-2024/25. Контракт с сербским специалистом подписан на два года.
Источник: Metaratings.ru
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