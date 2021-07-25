Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил травму в концовке матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

Пытаясь уйти от соперника на скорости, он захромал и обратился за помощью к врачам. Футболист показывал, что повредил икроножную мышцу.

Он смог доиграть встречу, но заметно прихрамывал.