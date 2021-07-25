Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Уфа»: Щенников доигрывал матч с травмой

21:52
Теги:

Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил травму в концовке матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

Пытаясь уйти от соперника на скорости, он захромал и обратился за помощью к врачам. Футболист показывал, что повредил икроножную мышцу.

Он смог доиграть встречу, но заметно прихрамывал.

ЦСКА — Уфа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Итоги квалификации олимпийских соревнований среди женщин в спортивной гимнастике
В Турции выявили максимальное за 2,5 месяца число случаев COVID-19
Кардиолог назвал способ самостоятельно прервать приступ аритмии
Фото: Норкин выполнил данное после смерти жены обещание
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры