ЦСКА — «Уфа»: Щенников доигрывал матч с травмой
21:52
Защитник ЦСКА Георгий Щенников получил травму в концовке матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).
Пытаясь уйти от соперника на скорости, он захромал и обратился за помощью к врачам. Футболист показывал, что повредил икроножную мышцу.
Он смог доиграть встречу, но заметно прихрамывал.
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