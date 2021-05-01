ЦСКА не смог на своем поле победить «Уфу»
ЦСКА принимал «Уфу» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Команды обменялись голами во втором тайме. Счет открыли гости, когда отличился полузащитник Филип Мрзляк. Но вскоре нападающий москвичей Федор Чалов выровнял положение.
Отметим, что перед началом второго тайма ЦСКА потерял своего лидера, полузащитника Никола Влашича. Игрок вышел на поле после перерыва, но потом был вынужден попросить замену и уходил с газона со слезами на глазах.
ЦСКА не может победить в чемпионате на протяжении трех матчей. В активе клуба стало 47 очков и команда остается на пятом месте. «Уфа» набрала 21 очко, сравнялась с «Ротором», но остается на 15-й строчке в таблице.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
28-й тур
ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:1 (0:0)
Голы: Мрзляк, 66 (0:1). Чалов, 71 (1:1).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Щенников (Кучаев, 46), Дивеев, Карпов, Ахметов, Влашич (Тикнизян, 46), Обляков, Сигурдссон (Чалов, 46), Рондон, Эджуке.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Бауэр, Табидзе (Голубев, 46. Аликин, 90), Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк (Урунов, 74), Жамалетдинов (Бизоза, 74), Андрич (Сысуев, 90+3).
Предупреждения: Мрзляк, 64. Голубев, 88. Урунов, 89.
Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Ковалев (Реутов).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Богач (Люберцы).
1 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
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