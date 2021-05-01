Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА не смог на своем поле победить «Уфу»

18:27
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа» — 1:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

ЦСКА принимал «Уфу» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Команды обменялись голами во втором тайме. Счет открыли гости, когда отличился полузащитник Филип Мрзляк. Но вскоре нападающий москвичей Федор Чалов выровнял положение.

Отметим, что перед началом второго тайма ЦСКА потерял своего лидера, полузащитника Никола Влашича. Игрок вышел на поле после перерыва, но потом был вынужден попросить замену и уходил с газона со слезами на глазах.

ЦСКА не может победить в чемпионате на протяжении трех матчей. В активе клуба стало 47 очков и команда остается на пятом месте. «Уфа» набрала 21 очко, сравнялась с «Ротором», но остается на 15-й строчке в таблице.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

ЦСКА (Москва) — «Уфа» — 1:1 (0:0)

Голы: Мрзляк, 66 (0:1). Чалов, 71 (1:1).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Васин, Щенников (Кучаев, 46), Дивеев, Карпов, Ахметов, Влашич (Тикнизян, 46), Обляков, Сигурдссон (Чалов, 46), Рондон, Эджуке.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Бауэр, Табидзе (Голубев, 46. Аликин, 90), Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк (Урунов, 74), Жамалетдинов (Бизоза, 74), Андрич (Сысуев, 90+3).

Предупреждения: Мрзляк, 64. Голубев, 88. Урунов, 89.

Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Ковалев (Реутов).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Богач (Люберцы).

1 мая. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА — Уфа

ЦСКА — «Уфа»: видео всех голов матча РПЛ

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

У Тутберидзе — шесть претенденток на Олимпиаду. Чемпионат России можно не проводить?
44 жертвы на горе Мерон: что известно о крупнейшей трагедии в Израиле
Массовый вкус: когда любовь к еде превращается в болезнь
Список погибших в в страшном ДТП девочками-баскетболистками в Ставрополье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры