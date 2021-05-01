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ЦСКА — «Уфа»: видео всех голов матча РПЛ

18:20
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 мая. Москва. ЦСКА — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА в Москве сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».

66-я минута: гол Филипа Мрзляка

71-я минута: гол Федора Чалова

ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.

ЦСКА — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры