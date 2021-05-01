ЦСКА — «Уфа»: видео всех голов матча РПЛ
ЦСКА в Москве сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».
66-я минута: гол Филипа Мрзляка
?? Гол Филипа Мрзляка#ЦСКАУфа #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/5STvTBPljT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 1, 2021
71-я минута: гол Федора Чалова
?? Гол вышедшего на замену Федора Чалова.#ЦСКАУфа #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/MpPKLsbIji— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 1, 2021
ЦСКА с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата РПЛ. «Уфа» — 15-я строчка и 21 балл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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