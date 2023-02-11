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Сегодня, 19:15

ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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ЦСКА — «Ахмат» — 1:1.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с «Ахматом» в товарищеском матче со счетом 1:1.

В составе московской команды в первом тайме отличился нападающий Антон Заболотный.

За грозненцев в конце второго тайма гол забил защитник Милош Шатара.

Товарищеский матч. Клубы

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:1 (1:0)

Голы: Заболотный, 16 (1:0). Шатара, 88 (1:1).

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Гайич (Мухин, 68), Виллиан (Зделар, 46), Набабкин (Лукин, 61), Мойзес, Карраскаль (Ермаков, 75), Кучаев (Носков, 46), Мендес (Кисляк, 80), Обляков (Щенников, 85), Заболотный.

«Ахмат»: Шелия, Шатара, Семенов, Уциев (Карапузов, 63), Бериша, Швец, Тимофеев, Диванович, Харин, Садулаев (Гбамбле, 39), Агаларов.

Предупреждение: Заболотный, 70.

11 февраля.

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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