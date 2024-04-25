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Сегодня, 19:00

ЦСКА — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Дерби ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Спартака» Антон Зиньковский.
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ 25 апреля в Москве. Встреча пройдет на домашнем стадионе хозяев «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию дерби ЦСКА — «Спартак» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 19.30 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru.

Текстовая онлайн-трансляция игры ЦСКА — «Спартак» пройдет на сайте «СЭ». Ознакомиться с ключевыми событиями поединка 21-го тура чемпионата России по футболу можно в матч-центре.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 38 баллами. ЦСКА Владимира Федотова располагается на шестой строчке с 37 очками.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
8
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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