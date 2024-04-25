«Спартак» в гостях сыграет с ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ 25 апреля в Москве. Встреча пройдет на домашнем стадионе хозяев «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию дерби ЦСКА — «Спартак» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» с 19.30 мск. Игру также покажут на сайте matchtv.ru.

Текстовая онлайн-трансляция игры ЦСКА — «Спартак» пройдет на сайте «СЭ». Ознакомиться с ключевыми событиями поединка 21-го тура чемпионата России по футболу можно в матч-центре.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 38 баллами. ЦСКА Владимира Федотова располагается на шестой строчке с 37 очками.

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