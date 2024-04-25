Денис Давыдов: «В 2026 году Россию вернут в еврокубки, а в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом»

Бывший футболист «Спартака» Денис Давыдов предположил, когда российские клубы вернут в европейские турниры.

«Попробую угадать — пусть будет так: в 2026 году нас вернут в еврокубки. Но это зависит не от меня, — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова. — Я знаю одно: в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом России. А «Зенит» займет второе место, они будут барахлить».

В четверг, 25 апреля, «Спартак» сыграет с ЦСКА в гостевом матче 21-го тура РПЛ, начало матча в 20:30. У красно-белых 38 очков, у красно-синих — 37.