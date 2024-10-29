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Сегодня, 20:45

ЦСКА — «Спартак»: дата и время матча РПЛ

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В 13 матчах этого сезона РПЛ ЦСКА набрал 24 очка, «Спартак» — 22. В предыдущем туре чемпионата армейцы сыграли вничью с «Факелом» на своем поле (0:0), а красно-белые победили в гостях «Пари Нижний Новгород» (2:0).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Дерби Москвы покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», прямой эфир также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. За ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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