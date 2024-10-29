ЦСКА и «Спартак» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Столичное дерби пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В 13 матчах этого сезона РПЛ ЦСКА набрал 24 очка, «Спартак» — 22. В предыдущем туре чемпионата армейцы сыграли вничью с «Факелом» на своем поле (0:0), а красно-белые победили в гостях «Пари Нижний Новгород» (2:0).

Дерби Москвы покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», прямой эфир также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала). Трансляция начнется за 45 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию столичного дерби. За ключевыми событиями игры ЦСКА — «Спартак» также можно следить в матч-центре на нашем сайте.