Фильм о Черенкове «Федя. Народный футболист» получил приз на фестивале спортивного кино

Кинолента о Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист» выиграла приз лучшему художественному фильму на фестивале спортивного кино. Итоги были подведены 29 октября в Москве.

Фильм выходит в широкий прокат в четверг, 31 октября. «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.