Юран: «Черенков заслужил, чтобы про него сняли фильм»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился эмоциями от фильма «Федя. Народный футболист» про экс-игрока красно-белых Федора Черенкова.

«К сожалению, с Федором не сыграл на профессиональном уровне, только за ветеранов, тогда познакомился, естественно, видел по телевизору. Конечно, великий футболист, много чего повидал, мегазвезда. Когда я познакомился с ним, то поразился его отношению к жизни. Он был таким скромным, как на поле, всегда улыбчивым, понимающим. Жалко, что он рановато ушел.

Но он заслуживает, чтобы про него сняли фильм, вся страна в большинстве посмотрит, молодцы те, кто снял эту кинокартину и кто выделил финансы на это. Должны помнить таких футболистов, потому что таких единицы. Подрастает молодежь, нужно им показывать такие фильмы, чтобы знали, что был такой человек.

Конечно, популяризировать «Спартак» не нужно, это и так народная команда. «Спартак»» был, есть и будет всегда. Просто меняются люди. К сожалению, сейчас там в меньшей степени российских футболистов. Нынешние футболисты клуба, на мой взгляд, не понимают, что такое «Спартак», они должны жить этим и радовать болельщиков. К сожалению, это немного утрачено в «Спартаке», — приводит слова Юрана ТАСС.

В понедельник прошла премьера фильма «Федя. Народный футболист» о Черенкове. 31 октября кинокартина выйдет в широкий прокат.