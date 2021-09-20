ЦСКА — «Спартак»: Бийол покинул поле из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол получил травму в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
На 48-й минуте встречи 22-летний словенец сел на газон и показал, что не может продолжать встречу. Вероятно, на футболисте сказались последствия того, что защитник красно-белых Георгий Джикия попал Бийолу в лицо в конце первого тайма. Вместо Бийола на поле появился Кристиан Бистрович.
48' Яка сидит на газоне. Судя по всему, удар, который он получил мячом в концовке первого тайма, не прошел бесследно. Будет вынужденная замена (0:0) #ЦСКАспартак— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021
Матч против «Спартака» стал для Бийола 8-м в сезоне-2021/22. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в нынешнем сезоне.
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