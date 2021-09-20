Семак — об игре Дзюбы: «Каждый из игроков должен брать на себя бремя лидерства, чтобы команда побеждала»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил игру нападающего Артема Дзюбы в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Форвард оформил в этой встрече дубль.
— Дзюба забил впервые в сезоне. Повлияло ли на него то, что он не вызывался в сборную?
— Я не думаю, что повлияло, это абсолютно разные вещи. Он и прошлый матч сыграл гораздо лучше, набрал неплохую форму. Просто кто-то забивает в начале чемпионата, а кто-то в середине или конце. Каждый из игроков должен брать на себя бремя лидерства, чтобы команда побеждала.
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