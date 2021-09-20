Семак впервые в тренерской карьере победил Слуцкого
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые в тренерской карьере смог победить наставника «Рубина» Леонида Слуцкого, сообщает Opta.
Сегодня, 20 сентября «Зенит» победил «Рубин» со счетом 3:1. Эта победа стала для Семака-тренера первой над Слуцким, до этого он уступил специалисту в трех матчах. Отмечается, что у Семака нет такого количества поражений ни от одного другого тренера в РПЛ.
1 — Тренер @zenit_spb Сергей Семак впервые в карьере обыграл Леонида Слуцкого в рамках РПЛ, проиграв ему все три предыдущих матча в чемпионате России. Ни против одного другого тренера у Семака нет столько поражений в РПЛ. Расплата.#ТинькоффРПЛ #РубинЗенит pic.twitter.com/O5p2L4foO9— OptaIvan (@OptaIvan) September 20, 2021
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 8 матчах. «Рубин» идет на пятом месте с 14 очками в 8 играх.
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