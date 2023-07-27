ЦСКА согласовал трансфер нападающего сборной Узбекистана Файзуллаева за 500 тысяч евро

ЦСКА согласовал трансфер нападающего сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, сообщает ChampionatAsia.

По данным источника, армейцы заплатят за переход 19-летнего вингера «Пахтакора» 500 тысяч евро.

Футболист был одним из лидеров своей сборной на недавнем ЧМ до 20 лет. Контракт игрока с «Пахтакором» рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро.