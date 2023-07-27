Медведев объяснил, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб все еще не объявил о переходе бразильского полузащитника Малкома в «Аль-Хиляль».
— Трансфер состоится только после получения первой суммы, — заявил Медведев «Спорту День за Днем».
— Когда саудиты должны эту сумму заплатить?
— Ждем, на днях.
В среду, 26 июля, «Аль-Хиляль» объявил о том, что подписал с нападающим «Зенита» Малкомом контракт до 2027 года.
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|1
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Урал – Пари НН
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|
Рубин – Оренбург
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|30.07
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Матео Кассьерра
Зенит
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Даниил Хлусевич
Спартак
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|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
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|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
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|0
|1
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