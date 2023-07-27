Медведев объяснил, почему «Зенит» не объявил об уходе Малкома

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему клуб все еще не объявил о переходе бразильского полузащитника Малкома в «Аль-Хиляль».

— Трансфер состоится только после получения первой суммы, — заявил Медведев «Спорту День за Днем».

— Когда саудиты должны эту сумму заплатить?

— Ждем, на днях.

В среду, 26 июля, «Аль-Хиляль» объявил о том, что подписал с нападающим «Зенита» Малкомом контракт до 2027 года.