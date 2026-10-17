«Крылья Советов» — «Факел»: стартовые составы команд

«Крылья Советов» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 14.00 мск.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Рассказов, Чернов, Божин, Витюгов, Крамарич, Рахманович, Салтыков, Костанца.

«Факел»: Обухов, Габараев, Клейтон, Бардачев, Тодорович, Багамаев, Альшин, Сутормин, Якимов, Пуси, Кокшаров.